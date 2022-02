Si certains joueurs déçoivent au Paris Saint-Germain ce n’est pas le cas de Marquinhos, toujours d’une exemplarité sans pareil. Présent sur le live de Gotaga, le capitaine a déclaré son amour au PSG et à ses supporters.

« Je reçois plein de coeurs (dans le tchat, ndlr)… C’est beau… C’est bien ! Merci ! Tout ce que je fais ici, c’est avec un grand respect et beaucoup d’amour. Je m’applique sur le terrain. C’est pour moi, ma famille, le respect de ce maillot, de ce club et de son histoire. J’ai mes objectifs et j’espère qu’on va faire de belles choses encore ! Merci pour tout le soutien et vous les supporters cette saison. On compte sur vous et vous comptez sur nous, on va travailler ensemble ! », a