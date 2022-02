Débarqué en octobre novembre dernier sur le banc des Spurs, Antonio Conte pourrait y faire un passage éclair. L’Italien menace déjà de quitter Tottenham.

« C’est une soirée difficile. Et ce n’est pas que ce soir. Sur les 5 derniers matchs, on en a perdu 4. Cela veut dire qu’il va falloir faire une évaluation, une évaluation au sujet du club, à mon sujet, parce que pour moi c’est très frustrant. Il faudra qu’on parle ensemble avec le club pour voir quelle est la meilleure solution. Les joueurs sont les mêmes, le club change l’entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes et les résultats ne changent pas. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation et donc il faudra qu’on réévalue tout ça avec le club. On ne peut pas continuer à perdre, je ne peux pas l’accepter et ce n’est bon pour personne« , a lancé Antonio Conte au micro de SkySports, mettant ainsi la pression sur sa direction.

Des propos loin d’être choquants au vue de la forme actuelle de Spurs qui restent sur 4 défaites sur leurs 5 dernières rencontres disputées en Premier League.