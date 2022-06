Selon les informations du Parisien, le divorce semble inéluctable entre le Brésilien et le club de la capitale. Neymar pourrait filer en Premier League et à Chelsea.

Au Paris Saint-Germain depuis 2017, Neymar pourrait bien avoir vécu sa dernière saison sous les couleurs parisiennes. Le numéro 10 ne serait plus heureux à Paris et un divorce semble inéluctable selo,n Le Parisien. L’attaquant brésilien aurait notamment mal vécu dernièrement que Kylian Mbappé devienne le joueur le mieux payé du vestiaire. Selon le journal, il n’y a plus de doute dans l’esprit du joueur de 30 ans : « Il vaut mieux partir du PSG ».

Si un départ se confirme, il faut encore trouver un point de chute à la star brésilienne. Et ce serait du côté de la Premier League et notamment de Chelsea que Neymar pourrait filer, selon le média français. Il y retrouverait ainsi son ancien coéquipier Thiago Silva ainsi que son ancien entraineur Thomas Tuchel. Affaire à suivre…