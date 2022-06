Corentin Jean s’est engagé, jusqu’en 2024, avec l’Inter Miami en MLS.

Après avoir fait le tour de la France à Troyes, Toulouse, Monaco puis Lens, Corentin Jean change d’air. L’ailier virevoltant a signé aux Etats-Unis avec le club de l’Inter Miami, jusqu’en 2024. Le RC Lens récupère 1,5 millions dans l’opération. « Acteur du renouveau lensois et de la remontée, Corentin Jean quitte le RC Lens et s’inscrit dans le projet de l’Inter Miami. Bonne continuation à ce coéquipier modèle qui a apporté son expérience et ses valeurs en Artois », a écrit le club Sang et Or sur son compte Twitter.