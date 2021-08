Olivier Bossard se confie sur les premiers pas de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain et pense que l’Espagnol aura beaucoup de mal.

« Même s’il s’agit de Sergio Ramos, qui est peut-être avec Cristiano Ronaldo le joueur qui a la meilleure hygiène de vie, on parle quand même d’un joueur qui a raté plus de 130 jours la saison dernière. C’est un joueur qui a enchainé les blessures et quasiment fait une saison blanche avec le Real Madrid. Il a été blessé absolument partout : au tendon, au mollet et au genou. » A expliqué le journaliste pour « l’Equipe. »

Avant de continuer et en remettre une couche : « C’est un joueur qui a 35 ans. Il a tenté de revenir en Ligue des champions et ça a été une catastrophe. C’est un joueur qui n’a pas fait l’Euro et c’est un joueur que le Real Madrid a laissé partir et il faut peut-être se poser la question de pourquoi. »