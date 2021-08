Le Français Kevin Mayer a offert à l’Equipe de France une nouvelle médaille d’argent ce jeudi après-midi sur l’épreuve du décathlon en athlétisme.

Recordman du monde de la discipline, le Français a décroché une somptueuse médaille d’argent ce jeudi après-midi. Après une première journée délicate ce mercredi et gêné au niveau du dos, Kevin Mayer a serré les dents pour décrocher un podium et une nouvelle médaille olympique. Au pied du podium après les cinq premières épreuves, il est revenu plus fort et a notamment battu son record personnel sur le javelot avec une mesure à près de 73 mètres. Mayer deuxième avec 8726 points et c’est donc le Canadien Damian Warner qui décroche l’or en dépassant les 9000 points. Notons que l’Australien de 21 ans Ashley Moloney prend le bronze avec 8649 points.