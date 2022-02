Contraint de sortir et laisser ses partenaires hier soir en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire 5 buts à 1 face au LOSC, Angel Di Maria est pour le moment incertain pour la rencontre de Ligue des champions contre le Real Madrid ainsi que le match de championnat vendredi soir face au Stade Rennais.

Présent en conférence de presse après la rencontre face aux Dogues, Mauricio Pochettino l’entraineur du club de la capitale est revenu sur la blessure de son joueur et compatriote argentin. « Je pense plutôt que c’est un petit problème. Il a reçu un coup à la jambe. J’espère que ce n’était rien d’important, et qu’il sera disponible le plus vite possible, » a confié le coach du PSG après la victoire du PSG 5-1 contre Lille.