Ancien gardien du club de la capitale, Jérôme Alonzo est revenu sur la concurrence qu’il existe à ce poste et pense que Keylor Navas a totalement son destin entre les mains.

“Keylor Navas va commencer la saison, j’en suis quasi certain, et l’ironie de l’histoire est qu’on va peut-être avoir le héros de l’équipe championne d’Europe sur le banc en septembre. Et le pire, c’est qu’on ne va parler que de Donnarumma jusqu’à son arrivée à Paris. Ramos est un ami proche de Navas, les cadres du PSG aussi… Ce n’est pas facile. Navas a permis au PSG d’atteindre un niveau que le club n’avait jamais atteint, c’est factuel. S’il n’est pas là la saison passée, très honnêtement, je ne sais pas si Paris fait podium. Et Donnarumma, s’il n’y a pas de boulette de Navas, va attaquer la Ligue des champions sur le banc de touche…, » commente Jérôme Alonzo