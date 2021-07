Médaille d’or olympique pour la Grande-Bretagne sur le 4×200 mètres nage libre ce mercredi matin.

Représentés par le quatuor Tom Dean, Duncan Scott, James Guy et Matthew Richards, les Britannques ont fait la différence facilement en 6 minutes 58 sec 58 et terminent devant les Russes toujours sous bannière olympique en 7 min 01 sec 81 et les Australiens en 7 min 01 sec 84. Les Britanniques décrochent le premier titre de leur histoire dans cette discipline. Bien parti au départ avec la superbe prestation de Kieran Smith, le relais américain a craqué et voit le podium olympique s’échappé.