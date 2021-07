Le Slovène Primoz Roglic est devenu champion olympique du contre-la-montre ce mercredi à Tokyo au Japon.

Favori de la compétition, Roglic survolé le contre-la-montre en terminant en 55 min 04 sec 19/100e et devient champion olympique de la discipline. Arrivé sur le circuit automoblie du Mont Fuji à 120 km de Tokyo, il a devancé le Néerlandais Tom Dumoulin et l’Australien Rohan Dennis. Roglic a bouclé les 44,2 km en étant impressionnant du début à la fin et se rattrape après son abandon lors du dernier Tour de France. Grand spécialiste de l’effort solitaire, l’Italien Filippo Ganna, champion du monde en titre, a terminé à la 5e place, à 1 min 05 sec 74/100e. Côté tricolore, déception pour Rémi Cavagna avec une 17e place.

🚴⏱ Primož Roglič est sacré champion olympique de contre-la-montre !



Avec une minute et une seconde d'avance sur Tom Dumoulin, le slovène décroche l'or. Rohan Dennis complète le podium #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Finale pour la médaille d'or :

Finale pour la médaille d’or :

1. Primoz Roglic (SLO) 55:04.19

2. Tom Dumoulin (NED) à 1:01.39

3. Rohan Dennis (AUS) 1:03.90

4. Stefan Kueng (SUI) 1:04.30

5. Filippo Ganna (ITA) 1:05.74

6. Wout van Aert (BEL) 1:40.53

7. Kasper Asgreen (DEN) 1:48.02

8. Rigoberto Uran (COL) 2:14.50

9. Remco Evenepoel (BEL) 2:17.08

10. Patrick Bevin (NZL) 2:20.10