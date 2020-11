Pour Daniel Riolo, le président du PSG est le principal responsable des difficultés sportives et extra-sportives que traversent le club cette saison.

Le consultant de RMC attaque les dirigeants du club de la capitale. En premier, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, pas assez ferme avec l’ensemble du groupe parisien et trop absent de Paris selon l’éditorialiste. Enfin, Thomas Tuchel est aussi pris au piège par la forte présence médiatique de Leonardo, selon Riolo.

« Lui, comme les autres, s’est cassé le nez sur ce groupe qui fait ce qu’il veut. Ces “capricieux” insupportables qui pensent d’abord à eux et se fichent pas mal du club. Les coaches au PSG ne sont jamais soutenus. N’oublions pas que même Ancelotti a été sacrifié. Vertement critiqué par les médias, il a été lâché par la direction et a préféré s’effacer. Entre les médias, les joueurs et les indécisions de la direction, le coach du PSG est trop souvent seul. Tuchel a perdu pied. Il semble errer entre la volonté des joueurs, son directeur sportif et un président largement absent », a indiqué le consultant de RMC.