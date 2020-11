Dans les coulisses de Koh-Lanta. Fabrice Pietrzak, de la tribu du Nord, a été éliminé vendredi soir de l’émission de TF1. Dans les colonnes de SoFoot, le nordiste est revenu sur son amour pour le foot et particulièrement du RC Lens.

« Quand nous sommes en tournage, on n’a aucun contact, aucune nouvelle du monde extérieur, ni de la France. On parlait beaucoup de foot avec Adrien et Bertrand-Kamal. C’est vrai que nous voulions quelques résultats de matchs, mais on n’obtenait rien du tout de la part de la production. Bertrand-Kamal était fan de l’OM, les résultats de l’OM en championnat l’auraient ravi », a indiqué l’aventurier de Koh-Lanta sur SoFoot.

Avant de poursuivre et d’expliquer son amour pour le RC Lens : « Je suis tombé amoureux du RC Lens quand mon cousin m’a invité pour le déplacement Arsenal-Lens en 1998. Nous avons pris un bus de supporters à 6h du matin à Quarouble. Au fur et à mesure de notre route, la file de bus sang et or s’allongeait. Quand nous sommes arrivés à Calais, il y avait une centaines de bus, c’était incroyable ! Le Shuttle était lui aussi devenu sang et or, ça rigolait, ça chantait! De la folie ! Autour de Wembley, tous les pubs avaient changé de couleurs ! La première fois que l’on va à Bollaert et que l’on voit tous ces supporters habillés de la tête au pied en sang et or, on se croit sur une autre planète, une planète RC Lens ! Les supporters vont voir le match en famille du grand-père jusqu’au petit-fils, c’est incroyable, Il faut le voir pour le croire! Je n’ai encore jamais été abonné à Bollaert. Mon rêve serait de chanter Les Corons au milieu du terrain accompagné de quelques copains supporters. »