Dans quelques heures, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG devrait être officialisée. Mais une arrivée et synonyme de départ et autant dire que ce dernier n’a pas été des plus cordiales avec le Milan AC. Des frictions ont existé et existent encore, les Milanais l’ont mauvaises.

Bientôt arrivé et officialisé au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a brisé les cœurs de nombreux supporters milanais qui le voyaient rester au club jusqu’à la fin de sa carrière. Formé à Milan, l’Italien s’est montré trop gourmand et ses ambitions ne coïncident vraisemblablement plus à celles que lui offrent le club lombard. Une belle histoire qui se clôt par une fin « tragique ». Les Milanais en veulent profondément à leur portier. C’est notamment le cas de Matteo Salvini, membre de la Ligue du football italien et grand fan du Milan AC. Le dirigeant ne mâche pas ses mots : « Si pour un joueur les millions gagnés par an prime sur les couleurs revêtues, l’écusson porté et ses fans alors je n’ai aucun regret. Je lui dis adieu. »