Récent champion de France avec le LOSC, Sven Botman pourrait quitter le nord de la France durant le mercato estival. Ses très belles prestations attisent les convoitises. L’Atalanta Bergame préparerait une offre de 20 millions d’euros.

A 21 ans, Sven Botman a crevé l’écran pour sa toute première saison en Ligue 1. Le Néerlandais, épaulé par un José Fonte toujours plus jeune, s’est révélé être un véritable taulier cette saison permettant une assise défensive digne d’un champion de France. Titulaire indiscutable, l’ancien de l’Ajax a disputé 47 rencontres sous les couleurs du LOSC, un exercice 20-21 tout simplement monstrueux pour le roc nordiste. Loin d’être un secret, Sven Botman s’est ainsi révélé au grand public mais aussi et surtout aux grandes écuries. Le défenseur est courtisé en Premier League mais aussi et surtout en Serie A. Selon SkySportsItalia, l’Atalanta Bergame serait sur le point de faire une offre de 20 millions d’euros pour s’adjuger les services du lillois.

Sous contrat jusqu’en 2025 et estimé à 28M€ par Transfermarkt, voir partir le Néerlandais pour 20 petits millions semble être invraisemblable. Les Bergamasques devront sûrement revoir leur offre à la hausse.