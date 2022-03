Loin d’être aussi performant que par le passé sous les couleurs de Manchester United, Paul Pogba, recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League il fut un temps, devrait quitter l’Angleterre cet été. Auteur d’une saison décevante avec 1 but et 8 passes décisives délivrées en 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français reste un homme extrêmement convoité. Le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain, Tottenham et le FC Barcelone étaient présents sur le dossier mais Paul Pogba aurait donné sa préférence.