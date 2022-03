Yvan Reilhac est en partance vers le LOU pour la saison prochaine. Pour le remplacer, le MHR est sur la piste de Jérémy Sinzelle mais n’est pas seul sur le dossier.

Très peu utilisé cette saison et en fin de contrat, le Montpelliérain Yvan Reilhac devrait quitter son club de toujours l’été prochain. Le trois-quarts devrait rejoindre le LOU et ainsi y retrouver son ancien entraineur au MHR, Xavier Garbajosa, qui va prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, il serait proche d’un accord avec Lyon. Montpellier s’active donc pour trouver son remplacer. Le dauphin de l’UBB en Top 14 aurait jeté son dévolu sur le polyvalent et expérimenté Jérémy Sinzelle. Le trois-quarts de 31 ans est poussé vers la sortie par le Stade Rochelais. Mais les Héraultais ne sont pas les seuls sur le dossier puisque Toulon est également intéressé selon les informations du média français.