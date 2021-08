Vendredi à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Francis-le-Blé pour y défier le Stade Brestois dans le match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

Pour ce duel, Mauricio Pochettino doit se priver de 7 joueurs et notamment Sergio Ramos toujours en phase de reprise après une blessure. Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Teddy Allow sont aussi en phase de reprise tandis qu’Alexandre Letellier et Sergio Rico sont absents pour soins. Paris fera sans mais pourra compter sur ses stars Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti ou encore Hakimi pour cette rencontre. En revanche, Lionel Messi est encore trop juste pour disputer un match avec autant d’intensité.