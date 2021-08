Depuis quelques heures, les rumeurs évoquent un vrai intérêt de l’OGC Nice pour Andy Delort mais aussi Burak Yilmaz. Une rumeur à laquelle Jocelyn Gourvennec ne prête pas la moindre attention.

L’entraîneur du LOSC est revenu sur cette information et ne pense pas que l’attaquant turc quitte le nord de la France avant le 31 août prochain. « Si j’imagine ne plus avoir Burak après le 1er septembre ? Non, pourquoi la question ? Je parle régulièrement avec Burak, c’est toujours intéressant d’échanger avec lui. C’est quelqu’un qui a de la réflexion, un tempérament volcanique mais très posé et très réfléchi quand il se trouve au calme. J’ai discuté avec lui mercredi et il m’a dit qu’il était dans le projet, qu’il veut rester et qu’il se sent bien ici. Donc pour moi, c’est un non-sujet », a assuré le technicien français devant les médias.