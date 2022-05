La douche est glaciale à Madrid. Les Merengues étaient prêts à faire la fête, persuadés que Kylian Mbappé allait les rejoindre. Sa présentation, son maillot… tout était prévu.

La journée d’hier a été désastreuse pour le Real Madrid qui s’attendait à un tout autre scénario. Selon les informations de Foot Mercato, Florentino Pérez et l’ensemble de la direction madrilène pensaient que tout était réglé et que l’accord verbal conclu entre les différentes parties allait suffire pour convaincre Kylian Mbappé. Sa présentation était déjà prévu, le 13 juin prochain, et son maillot, le numéro 10 devait lui être accordé. Tout était déjà prêt et tout paraissait clair dans l’esprit du président espagnol. Kylian Mbappé devait être présenté au Bernabéu devant une foule dantesque avec le numéro 10 sur les épaules, le numéro pourtant aujourd’hui détenu par Luka Modric. L’annonce du Français a été un véritable séisme au Real Madrid.