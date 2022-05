Lanterne rouge de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ne peuvent échapper à leur destin et seront en Ligue 2 la saison prochaine. Les Bordelais ont échoué dans leur quête de maintien.

« C’est un échec. Collectif et personnel. En tant que Président des Girondins de Bordeaux, j’assume pleinement ma part de responsabilité. Comme vous tous, je suis très affecté par cette relégation qui va nous contraindre à penser le futur différemment. En ce jour très triste, j’ai une immense pensée pour nos supporters, les salariés du Club, nos partenaires et tous les amoureux des Marine et Blanc. Au cours de cette saison 2021-2022, nous n’avons pas été à la hauteur. C’est un fait. Pourquoi ? Comment ? Les raisons sont multiples. Dès ma prise de fonction en juillet dernier, j’avais pourtant insisté sur le fait que cette reprise du Club était un sauvetage. Néanmoins, la mission s’est avérée plus compliquée que prévu avec un héritage lourd à porter. Dans les prochaines semaines, l’objectif sera maintenant d’établir un bilan détaillé sur les responsabilités de chacun. Car afin de se reconstruire, il est crucial d’analyser toutes les erreurs commises, et surtout de les comprendre. Pour la saison prochaine, des changements sont d’ores et déjà à prévoir. Des changements nécessaires, mais qui n’altèrent pas mon ambition de dirigeant. A présent, il va donc falloir assumer, se relever et construire un projet qui doit permettre au Club d’être ambitieux avec l’objectif d’une remontée dans l’élite dès la saison prochaine. Nous savons que cela sera très difficile, mais tous ensemble, nous devons croire à un renouveau girondin. L’actionnaire Jogo Bonito, ainsi que Fortress et King Street qui sont restés en tant que créditeurs, travailleront main dans la main pour permettre ce renouveau. Allez Bordeaux !« , a déclaré Gérard Lopez dans une lettre ouverte aux supporters.