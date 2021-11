Mohamed Salah a été élu joueur du mois d’octobre en Premier League. il succède à Cristiano Ronaldo qui avait remporté ce prix en septembre.

Impressionnant depuis le début de la saison avec Liverpool, c’est logiquement que Mohamed Salah a été désigné joueur du mois d’Octobre en Premier League. L’Egyptien a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives le mois dernier. Il a notamment inscrit un triplé à Old Trafford face à Manchester United dans la victoire de son équipe 5 à 0. L’attaquant de 29 ans a également brillé face à Manchester City (2-2) avec 1 but et 1 passe décisive. Il succède à Cristiano Ronaldo, vainqueur du titre en septembre et Michail Antonio, en août.