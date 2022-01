Manchester United et Tottenham se sont imposés ce mercredi soir en Premier League sur les terrains de Brentford et les Foxes de Leicester.

Les Red Devils de Ralf Rangnick ont marqué par Anthony Elanga (55e), Mason Greenwood (63e) et Marcus Rashford (77e). Les Bees se sont contentés d’un but d’Ivan Toney (85e). Septièmes avec 35 points, les partenaires de Cristiano Ronaldo pointent à deux longueurs de la quatrième place occupée par West Ham United, avec un match de moins que les Hammers. Tottenham a arraché la victoire face à Leicester City (3-2), au King Power Stadium. Menés 2-1 sur des buts de Patson Daka (24e) et James Maddison (76e), contre une réalisation de Harry Kane (38e), les Spurs d’Antonio Conte ont renversé le match sur un doublé de Steven Bergwijn (95e, 97e). Tottenham est cinquième avec 36 points, Leicester City dixième avec 25 unités.