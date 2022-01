La Premier League a particulièrement été touchée par le coronavirus en fin d’année 2021 et le Boxing Day. Par conséquent, toutes les équipes n’ont pas le même nombre de matchs, de 17 à 21 matchs disputés. On fait le point sur ce début de saison de Premier League.

Alors que le début de saison laissait présager une énorme bataille à trois équipes pour le titre entre Chelsea, Liverpool et Manchester City, les Citizens semblent désormais intouchables. Les hommes de Pep Guardiola ont accéléré en fin d’année 2021 et remporté leurs onze derniers matchs de Premier League. Du coup, l’écart s’est creusé et City compte désormais dix points d’avance sur son dauphin, Chelsea. Les champions d’Europe en titre ont marqué le pas en championnat avec notamment quatre matchs nuls sur leurs cinq derniers matchs de Premier League. Les Blues devancent d’un point Liverpool, qui compte un match en moins. Les Reds, intouchables en Ligue des Champions, ont eux aussi perdu des points pendant les fêtes. Les hommes de Jürgen Klopp restent sur deux nuls et une défaite sur leurs trois derniers matchs de championnat.

Derrière les trois monstres, on retrouve, et cela faisait longtemps, Arsenal en 4e position. Les Gunners sont de retour au top niveau et provisoirement qualifiés pour la Ligue des Champions, compétition qu’ils n’ont plus disputé depuis 2017. Autre surprise en haut du classement, la présence de West Ham à la 5e place. Les Hammers ont notamment réussi l’exploit cette saison de battre Chelsea (3-2) mais aussi Liverpool sur le même score. Mais pour conserver leur places européennes Arsenal et West Ham devront également réaliser une très bonne deuxième partie de saison car Tottenham (6e, 33pts) et Manchester United (7e, 31pts) sont en embuscade.