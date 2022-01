Toujours plus proche du Real Madrid, Kylian Mbappé ferait déjà l’objet d’une offre de 50 millions d’euros pour cet hiver.

Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid va tout faire pour recruter Kylian Mbappé. Et à en croire certains observateurs, les Merengues pourraient prendre le taureau par les cornes dès cet hiver. Invité à la télévision espagnole hier soir, l’agent Giovanni Branchini affirme même que le Real Madrid a déjà proposé 50 millions d’euros au PSG pour boucler l’affaire en janvier. Une offre étonnante qui ne devrait pas faire bouger les dirigeants Parisiens, qui espèrent encore pouvoir convaincre Mbappé de prolonger son contrat.

« Cela dépend du PSG. Le Real Madrid veut Mbappé immédiatement et a offert 50 millions d’euros. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il me semble en tout cas que l’initiative de Florentino Pérez mérite de l’attention, c’est un message de stabilité pour le système. En fin de compte, c’est une honte pour tout le monde qu’un joueur de ce niveau se déplace en été sur un transfert gratuit. Il est certain que l’été sera chaud avec lui (Mbappé), Haaland, Harry Kane et Vlahovic sur le départ. »

Une information finalement démentie par des représentants du leader de Liga. « Le Real Madrid dément avoir fait une offre de 50 millions d’euros au PSG pour recruter Mbappé lors du mercato d’hiver. Il n’a pas fait cette offre ni aucune autre », a indiqué le journaliste espagnol Melchor Ruiz sur les réseaux sociaux.