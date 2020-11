Belle victoire 3 buts à 0 pour l’équipe d’Aston Villa sur la pelouse des Gunners d’Arsenal ce dimanche soir. Les Villans poursuivent leur bon début de saison et accroche Arsenal à leur palmarès après Liverpool il y a quelques semaines.

Arsenal – Aston Villa 0-3 : Les Gunners de Mikel Arteta ont craqué sur des buts de Bukayo Saka (25e csc) et Ollie Watkins (72e, 75e). Avec douze points, le club de la capitale londonienne occupe la onzième place à six longueurs du leader Leicester City. De leur côté, les Villans de Dean Smith rebondissent après deux défaites d’affilée et grimpent à la sixième position avec quinze unités.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)