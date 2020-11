Victoire 1-0 pour le Napoli sur la pelouse du club de Bologne.

Les Azzurri l’ont emporté sur un but de l’attaquant nigérian Victor Osimhen (23e), le deuxième en championnat de l’ancien Lillois. Troisième avec 14 points, le Napoli de Gennaro Gattuso se trouve à une longueur de Sassuolo et deux unités de l’AC Milan. Les Rossoneri ont la possibilité de conforter leur première place en cas de succès contre le Hellas Vérone (20h45). Après ce quatrième revers en cinq journées, Bologne est quatorzième avec six points.