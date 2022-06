Ce mardi, Arsenal a officialisé la signature du milieu offensif, Fabio Vieira pour une somme de 40 millions d’euros, bonus compris. A 22 ans, le jeune portugais arrive en provenance du FC Porto et signe un contrat « longue durée » avec les Gunners.

« Je suis ravi, bien sûr. C’est une étape importante dans ma carrière. Arsenal est un club immense et historique, donc je suis ravi d’être ici dans ma nouvelle maison. Rencontrer les gens du club a été un vrai point positif pour moi. J’adore ça ici et je suis là pour tout donner à l’équipe. Comme je l’ai dit, Arsenal est un club anglais historique. C’est l’un des plus grands clubs du monde. Tout le monde sait qu’Arsenal est une équipe fantastique. C’est l’un des principaux facteurs qui m’a poussé à choisir Arsenal. J’aime beaucoup la façon dont l’équipe joue et j’ai hâte de commencer« , a déclaré la nouvelle recrue des Gunners dans sa première interview pour le média du club.