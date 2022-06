Officiellement présenté à la presse ce mardi, John Textor en a profité pour s’attaquer au Paris Saint-Germain. Le projet de l’OL s’annonce prometteur…

« Je n’aime pas les modèles comme celui du PSG avec des supers athlètes. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel (Aulas, ndlr) depuis quelques années, et qu’on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d’argent qu’avec un investisseur qatari« , a lancé John Textor en conférence de presse lors de sa présentation.

Une réponse qu’a tenté de tempérer Jean-Michel Aulas, conscient que la tâche sera ardue : « Je ne pense pas qu’on puisse imaginer être chaque année l’adversaire le plus coriace du PSG. Par contre, on est en train de prendre une dimension qui va nous donner plus de moyens pour recruter. On change de stratégie sur la construction de l’équipe en termes de mentalité. Oui, on veut concurrencer le PSG le plus tôt possible, mais chaque année, je ne sais pas.«