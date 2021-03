Buteur ce week-end face à Brest, le Français est en train de prendre un nouvel élan grâce à l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche.

Décevant depuis son arrivée en prêt du Bayern Munich, Michaël Cuisance s’est trouvé un allié de poids en la personne de Jorge Sampaoli. Pour les deux premiers matchs de l’Argentin sur le banc de l’OM, mercredi dernier face à Rennes (1-0) et samedi contre Brest (3-1), le milieu de 21 ans a inscrit deux buts. De quoi gagner immédiatement la confiance de son nouveau coach. Présent sur le plateau du FCM, le journaliste Yacine Youssfi estime justement que le Bavarois doit profiter de ce nouveau départ pour se faire une place de titulaire à l’Olympique de Marseille.

« Si j’étais l’agent de Cuisance, je lui conseillerai d’essayer de se battre et de rester à Marseille. La trajectoire de Cuisance me fait penser à celle de Bruno Cheyrou qui était, à l’époque, à Liverpool. Il a été prêté à l’OM et il s’est perdu. Il a essayé de se relancer en Ligue 1 et sa carrière a chuté. Quand tu es à l’OM et que tu viens d’un grand club, il faut que tu te battes parce que sinon, ta carrière en prend un coup. »

Reste à savoir ensuite si l’Olympique de Marseille aura le moyens l’an prochain de lever l’option d’achat de Michaël Cuisance, estimée à environ 18 millions d’euros.