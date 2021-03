Toujours à la recherche d’une doublure pour Benjamin Lecomte la saison prochaine, l’AS Monaco serait en pole pour accueillir le gardien allemand du Bayern Munich Alexander Nübel (24 ans).

Selon les informations de « Kicker, » le dernier rempart et remplaçant de Manuel Neuer au Bayern n’entend pas continuer dans cette voie et vise un départ dans ces prochains mois dans le but de disposer d’un temps de jeu plus conséquent. Nos confrères précisent que les dirigeants monégasques lorgnent l’ancien footballeur de Schalke 04 sous la forme d’un prêt de deux ans. Arrivé en Bavière, l’été dernier, il n’a disputé que deux petits matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich depuis le début de la saison. Il est encore sous contrat jusqu’en 2025.