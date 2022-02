Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec un but de Kylian Mbappé. De son côté, Lionel Messi n’a pas été en réussite en manquant notamment un pénalty. Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, la Pulga n’apporte rien.

Lionel Messi, est en train de vivre une saison délicate. L’argentin, qui doit encaisser le départ du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, est en manque de réussite depuis ses débuts avec le club de la capitale. Une nouvelle fois contre le Real Madrid, la Pulga, a manqué un pénalty, qui aurait pu permettre à son équipe de prendre un avantage conséquent avant le match retour, dans trois semaines.

Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, l’homme qui a remporté 7 ballon d’Or, n’apporte rien au Paris Saint-Germain bien au contraire: « Il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardait ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés, il y va d’une façon bizarre. »

🗣💬 @RothenJerome : "Messi a joué comme un milieu limite récupérateur, très bas. (…) Pour moi, c'est terrible de dire ça, mais Lionel Messi, c'est son frère qui est arrivé à Paris. Léo Messi, ce n'est plus le Léo Messi d'avant." #rmclive pic.twitter.com/nCFGuFT1o2 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 15, 2022

