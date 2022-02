Ce vendredi, Wissam Ben Yedder, attaquant de l’AS Monaco, a été élu joueur de Ligue 1 pour le mois de janvier 2022 devant Ludovic blas (FC Nantes) et Amine Gouiri (OGC Nice).

L’attaquant de l’AS Monaco et international français, Wissam ben Yedder a remporté le trophée du joueur du mois de janvier 56 % des voix, contre 30 % pour Ludovic Blas, milieu de terrain du FC Nantes, et 14 % pour Amine Gouiri, attaquant de l’OGC Nice. Le monégasque actuellement meilleur buteur du championnat, a inscrit trois buts et délivrer une passe décisive.