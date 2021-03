Le journaliste de « RMC » évoque la fin de saison et notamment la place du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il pense que pour l’OL et le LOSC, c’est l’année ou jamais pour faire tomber le PSG.

« Il y a une implication qui n’est pas bonne, une approche de la compétition qui n’est pas bonne. Depuis le début de la saison, il y a eu très peu de bons matchs, que ce soit avec Tuchel ou Pochettino (…) C’est une motivation à géométrie variable, on verra en quart de finale. En championnat, si les autres ne veulent pas en profiter, qu’ils n’en profitent pas. Mais il y a tout pour faire tomber le PSG cette année. Lille n’est pas très bien en ce moment, Lyon non plus. Le rythme a beaucoup ralenti. Le PSG peut encore s’en sortir pour le titre, mais le niveau de jeu… En Ligue 1, ce week-end, le niveau a pris une grosse tarte. C’est inquiétant je trouve. » A indiqué le journaliste de « RMC. » après la défaite surprise en Ligue 1 face à Nantes.