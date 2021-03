Eric Di Meco, consultant pour RMC, estime que l’AS Monaco ne peut plus prétendre au titre en Ligue 1 cette saison.

« S’ils font un très bon résultat à Lyon et que derrière, ils tapent Lille chez eux, ils sont plus que favoris. Il faut faire attention à ce qu’on dit aujourd’hui parce que dans dix jours, on dira le contraire. Si on regarde ce qu’il s’est passé ce week-end, Monaco, pour moi, ils sont sortis du jeu pour le titre. Il y a trois équipes en trois points avec des calendriers compliqués. Si Lille gagne contre Nîmes et qu’il y a nul entre l’OL et Paris, il y a le feu. Mais Lille commence aussi à pêcher physiquement. Et plus le championnat dur, plus les points sont difficiles à aller chercher. L’OL est aussi moins bien. C’est compliqué pour tout le monde. Cela risque de se jouer sur un détail », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.