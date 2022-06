L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino va quitter son poste pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros.

Le Marseillais Christophe Galtier va débarquer dans la capitale pour remplacer Maurico Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain ! Mais avant l’officialisation de l’ancien coach de l’OGC Nice, les dirigeants parisiens devaient négocier une résiliation à l’amiable avec le coach argentin. D’après les informations de l’Equipe, après plus de deux semaines de négociations, Maurico Pochettino et son staff sont arrivés à trouver un accord avec Paris. Le quotidien explique que les deux parties ont trouvé un compromis, l’ancien coach de Tottenham Hotspur et son staff vont toucher une enveloppe de 10 millions d’euros.