De passage devant les médias ce jeudi après sa victoire du jour à Wimbledon face à l’Américaine Claire Liu (6-3, 6-3), Alizé Cornet a évoqué le challenge qui l’attend potentiellement au troisième tour face à Iga Swiatek.

« Je suis contente d’être de retour au troisième tour ici, ça fait un moment que je n’y avais pas été (depuis 2016). Ça m’excite pas mal de savoir qu’il y a potentiellement Swiatek qui m’attend au troisième tour. Contente d’avoir fait le job aujourd’hui (jeudi). Match solide, rien d’exceptionnel, mais ça passe. (Sur le fait d’avoir toujours atteint le troisième tour en Grand Chelem cette année). J’y pensais un peu, je me disais que ça n’avait pas dû m’arriver souvent. Voilà, je suis comme le bon vin, je me bonifie avec le temps, je suis de plus en pus solide, c’est vraiment cool. Et maintenant j’ai envie d’aller chercher quelque chose d’encore plus grand. Et c’est vrai que là, l’adversaire risque d’être de taille. »

« Il faudra bien que la série (d’Iga Swiatek, qui en sera à 37 victoires de suite si elle affronte Cornet samedi) s’arrête à un moment donné, alors je ne sais pas qui va la battre, mais il faut y croire. Si on peut la prendre, actuellement, je pense que c’est sur gazon, parce que c’est là où elle a un petit moins d’expérience. Et sur cette surface, on a un peu l’impression que tout peut se passer. »

« Moi, j’ai mes quinze ans d’expérience sur gazon qui vont peut-être m’aider. Mais effectivement, si sa série doit être brisée, je pense que ce sera ici, à Wimbledon. Je vais me régaler. J’espère prendre un Central ou un Court n°1. Je pense que ce sera le cas. Moi, là-dedans, je n’ai rien à perdre, et on sait que dans ces situations-là, en général, il peut se passer des choses assez inattendues. J’ai hâte de ce match. »