Pressenti pour prendre la relève de Mauricio Pochettino, qui est sur le point d’être licencié, Zinedine Zidane ne serait pas la meilleure option pour le PSG. Une affirmation signée Jérôme Rothen.

« Est-ce que c’est l’entraîneur idéal du PSG ? Ces dernières années, on a eu des entraîneurs idéaux pour le PSG, mais, au final, cela n’a pas fonctionné. Maintenant oui, le palmarès de Zinedine Zidane parle pour lui, c’est une certitude. Après, c’est un palmarès avec un seul club, dans des conditions particulières. On l’a vu cette saison encore avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Je ne veux pas minimiser ce qu’il a fait. Dans un premier temps, oui, je pense que ce palmarès peut jouer pour calmer le vestiaire du PSG. Maintenant, le PSG a besoin de se restructurer sportivement parlant, d’avoir une vraie identité de jeu. Et est-ce que Zidane est l’entraîneur parfait pour mettre en place cette fameuse identité de jeu ? Moi je pense qu’il y a de meilleurs entraîneurs que lui à ce niveau-là. Ce sont des coaches comme Guardiola ou Klopp, les deux références en Premier League, qu’il faut au PSG. Je ne veux pas le rabaisser. Ce qu’il a fait au Real c’est extraordinaire, mais je ne sais pas s’il aura la même réussite au PSG », a lancé Jérôme Rothen lors de sa propre émission sur les antennes de RMC.