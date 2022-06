Le milieu croate de Rennes Lovro Majer âgé de 24 ans encense son entraîneur Bruno Génésio. L’ancien du Dinamo Zagreb a l’air de prendre beaucoup de plaisir en avec le club breton.

Le Stade Rennais a fait une grosse saison, et Bruno Génésio n’y est pas pour rien. Cette année, à Rennes, il y avait du beau jeu. Les supporters bretons ont pris plaisir à voir jouer leur équipe, et apparemment, le plaisir était partagé par de nombreux joueurs. Dans une interview sur SOFOOT, Lovro Majer encense son entraîneur, “c’est un super coach, sans doute le meilleur avec lequel j’ai travaillé depuis le début de ma carrière, honnêtement. C’est quelqu’un qui sait vous mettre dans les conditions idéales, aux entraînements comme lors des matchs, et qui a une approche très moderne du jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense que beaucoup de joueurs apprécient vraiment de travailler avec lui. Le football qu’on propose avec Rennes est clairement celui que j’aime regarder : un football vivant, attrayant, avec beaucoup de buts… Ce n’est que du plaisir“, s’exclame le milieu de terrain croate.