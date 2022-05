Le FC Barcelone cherche toujours de nouveaux renforts pour la prochaine période estivale. Les Catalans comptent bien recruter en masse et ils prospectent du côté du FC Valence pour le poste de milieu de terrain. Cependant, le club Che ne compte pas se laisser faire aussi facilement.

Annoncé dans les petits papiers de la Juventus et du même du FC Barcelone il y a quelques mois, le milieu de terrain espagnol Carlos Soler (25 ans) est toujours solidement attaché à l’écurie valencien. Si la presse espagnole avait annoncé que le Barça était parvenu à trouver un accord (20 millions d’euros) avec le joueur ainsi que son club pour une arrivée la saison prochaine, il n’en est rien. Ce lundi, au travers d’un communiqué via son compte Twitter, le club actuel dixième du championnat d’Espagne a démenti totalement cette information. Pour l’heure, aucun accord n’existe entre le Barça et le FC Valence pour une arrivée de Soler au mercato. Sous contrat avec le club Ché jusqu’en 2023, il réalise une belle saison avec 11 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Liga…