Agé seulement de 20 ans, Erling Haaland réalise un début de saison sensationnel avec le Borussia Dortmund. L’international norvégien impressionne son monde et ses performances ne passent pas inaperçues aux yeux de l’Europe.

Ancien du Red Bull Salzbourg, il est déjà dans le viseur des plus grands dont le Real Madrid ou encore le FC Barcelone et fait tourner la tête des cadors européens. Des performances qui devraient rapidement lui permettre de changer d’air lors du mercato estival en 2021. Devant cette évolution, les dirigeants du Borussia cherchent à dégoter un successeur et ils pourraient bien se tourner vers le championnat néerlandais.

Selon les indications de « Bild », le club allemand aurait coché le nom de Donyell Malen en tant que successeur du buteur international norvégien. A 21 ans, international chez les Oranjes et capitaine du PSV Eindhoven, Malen est un exemple de précocité avec des stats monstrueuses en club. Cette saison, il a inscrit 6 buts et 1 passe décisive en 11 matchs de championnat, mais aussi 7 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres d’Europa League. Des performances de très haut niveau pour un attaquant seulement estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé « Transfermarkt ». La relève pour Haaland semble donc assurée.