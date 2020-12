Président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a fait un petit bilan du début de saison mais aussi de l’histoire avec Mediapro qui fragilise totalement le football français.

« C’est une catastrophe parce qu’on vit une double peine, entre le Covid et cette défaillance incroyable, inexplicable, d’un diffuseur qui, un mois et demi après le début de sa mission, décide de ne plus payer. On est comme un théâtre qui paie ses acteurs à jouer dans une salle vide, à cause du virus, et avec un diffuseur qui ne paie pas. » Indique le boss de l’OM lors d’une interview accordée à « France Bleu Provence. »

Avant de conclure avec conviction : « Pour nous, c’est 65% du chiffre d’affaires qui disparaît. C’est grave, c’est une trahison. (…) J’ai confiance en la Ligue et en (son président) Vincent Labrune pour défendre le football français. Mais c’est une situation extrêmement difficile et il y a énormément de colère. Au moment de l’appel d’offres, Mediapro faisait 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et était partout, faisant référence dans le monde du spectacle sportif. Que ça finisse ainsi, c’est incompréhensible. Il y a un sentiment de trahison et d’irresponsabilité. (…) »