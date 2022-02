L’ancien président du FC Barcelone Joan Gaspart a donné son sentiment sur la situation actuelle d’Ousmane Dembélé avec le Barça. Il n’apprécie absolument pas l’attitude l’ancien rennais qui ne veut pas prolonger son contrat depuis plusieurs semaines.

C’est lors d’un entretien pour « Sport » que l’ex patron du club catalan s’est exprimé sur cette histoire et il n’est pas tendre avec l’international français. « C’est un professionnel qui a mis de côté ce que je ne mettrai jamais de côté, à savoir ma passion pour le Barça, et les déclarations faites par lui et son agent ne m’ont pas plu, ni aux supporters, mais s’il est là, qu’il joue. Dans la vie, on ne peut pas être cocufié et battu et je pense que si le Barça paie Dembélé jusqu’au dernier jour et l’a dans les tribunes, c’est être cocufié et battu. Si Xavi veut qu’il joue, c’est parce qu’il sait ce qu’il peut donner. Je suis sûr que s’il joue, il ne se promènera pas sur le terrain. Il a fait des choses que nous n’aimons pas, mais il a aussi fait des choses que nous aimons, comme un grand joueur. » Explique-t-il.