Homme du match ce mercredi soir lors du match de Coupe de France entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Justin Kluivert est revenu sur sa prestation et la très belle victoire face à l’OM en coupe.

Le milieu offensif néerlandais n’a pas caché sa joie au micro de la chaîne Eurosport, dès le coup de sifflet final. « Je veux remercier tous les supporters. Ils ont permis de rendre cela possible. C’était une superbe rencontre de notre part. On a réussi à prendre le dessus. C’est important pour un attaquant comme moi. C’est pour ça que je suis venu à Nice, pour élever le niveau, montrer mes capacités et qualifier l’équipe en demi-finales. Je suis très fier de la prestation de l’équipe. Je crois en notre équipe. On a des chances. On va donner 100 % pour aller au bout. Ce serait super. Cela fait trop longtemps. » Le club de la Côte d’Azur, qui n’a plus remporté le trophée depuis 1997, sera opposé en demi-finales aux amateurs de Versailles.