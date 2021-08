Alors que le PSG n’arrive pas à vendre ses « indésirables », le transfert de Paul Pogba pourrait finalement être reporté à l’été 2022.

Après les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait faire une dernière folie cet été en recrutant le Français Paul Pogba. Lié avec Manchester United jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain de 28 ans n’a toujours pas prolongé son contrat et le PSG pourrait profiter de la situation pour tenter d’attirer Pogba. Cependant, comme le rappelle le média The Athletic, le PSG a seulement contacté l’entourage du joueur pour le moment. Aucune offre concrète n’a été transmise aux dirigeants de Manchester United et les Parisiens pourraient jouer la carte de la prudence.

En effet, le média britannique affirme que le PSG devra vendre avant de se pencher sur le dossier Paul Pogba. Plusieurs joueurs font déjà partie de la liste des « indésirables » de Mauricio Pochettino, comme Rafinha, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia ou encore Layvin Kurzawa. Des joueurs encore sous contrat avec le club de la capitale et dont les salaires pourraient poser problème. The Athletic estime que le PSG pourrait finalement attendre la fin du contrat de Paul Pogba, en 2022, avant d’essayer de le recruter. Le club de la capitale a également bouclé le dossier Lionel Messi ce mercredi et le salaire astronomique de l’Argentin (41 M€/an) ne laissera certainement pas de place à d’autres recrues.