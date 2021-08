Multiplex de la 4e journée de Ligue 1. Le point sur Angers – Rennes, Clermont Foot – Metz, Lens – Lorient et Strasbourg – Brest.

On n’arrête plus le SCO d’Angers de Sofiane Boufal ! Belle victoire 2-0 ce dimanche face à Rennes, avec un nouveau but de Boufaml (57e) et un autre signé Cho (88e). L’équipe dirigée par Gérald Baticle reprend provisoirement la tête du classement en attendant le résultat du PSG à Reims, ce soir (20h45).

Victoire également pour le RC Strasbourg de Julien Stéphan face à Brest (3-1), privé de son maître à jouer Romain Faivre qui a refusé de prendre part à cette rencontre pour forcer son transfert au Milan AC.

Matches nuls pour Clermont – Metz (2-2) et Lens – Lorient (2-2).

Rappelons que Monaco s’est imposé à Troyes (1-2) en début d’après-midi.