C’est une attitude pour le moins fort peu professionnelle qu’a eue Romain Faivre ce dimanche.

Le meneur de jeu du Stade Brestois a refusé de prendre par à la rencontre de son club sur la pelouse de Strasbourg, ce dimanche. Il veut forcer ses dirigeants à accepter son transfert au Milan AC. Problème : le club lombard n’a offert que 10 millions d’euros alors que Brest en réclame 15.

Le directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi, a commenté cette attitude de Romain Faivre. « On a été forcément surpris car à l’heure du rendez-vous pour rejoindre Strasbourg, le joueur nous a signifié qu’il ne souhaitait pas venir avec l’équipe. La raison pour laquelle Romain n’a pas souhaité venir, ce n’est pas parce qu’il est contre le club car le club ne souhaite pas le laisser partir. Mais il a pris la décision de ne pas prendre de risques qui compromettrait un potentiel départ comme il y avait des discussions avec un club. Il a préféré ne pas jouer le match. Cela m’a surpris de l’apprendre dix minutes avant. Le club aujourd’hui prend note de son choix et on réagira par la suite pour montrer aux joueurs que ce n’est pas forcément dans ces conditions qu’un transfert doit être effectué. On prendra une décision et des sanctions à l’avenir pour Romain Faivre. C’est une attitude déplacée de sa part vis-à-vis de ses coéquipiers qui ne s’attendaient pas à cela. On va réfléchir pour la suite mais on n’en restera pas là. »