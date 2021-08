L’équipe de France de volley, sacrée championne olympique à Tokyo, disputera l’Euro-2021 (1er-19 septembre) avec dix champions olympiques, selon la liste des 14 joueurs sélectionnés dévoilée dimanche.

« Il n’y avait aucun doute sur le fait de reprendre les dix joueurs ayant participé aux Jeux olympiques », a expliqué le nouveau sélectionneur, le Brésilien Bernardo Rezende, cité dans le communiqué de la Fédération française de volley. A ces dix cadres, et en l’absence de Kevin Tillie et de Stephen Boyer « pour raisons familiales en accord avec le staff », le sélectionneur a ajouté trois joueurs ayant participé à la dernière Ligue des Nations (Théo Faure, Benjamin Diez, Mousse Gueye), et François Rebeyrol.

En phase de poules de l’Euro, les Bleus affronteront à Tallinn la Slovaquie, la Croatie, l’Allemagne, la Lettonie et l’Estonie. Les Bleus ont préparé cet Euro en affrontant l’Ukraine à trois reprises et autant de victoires à Belfort, la dernière dimanche (3-0).

La liste des 14 sélectionnés:

Passeurs: Benjamin Toniutti, Antoine Brizard

Pointus: Jean Patry, Théo Faure

Réceptionneurs/attaquants: Earvin Ngapeth, Trévor Clevenot, Yacine Louati, François Rebeyrol

Centraux: Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Daryl Bultor, Mousse Gueye

Libero: Jenia Grebennikov, Benjamin Diez