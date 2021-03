L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a lancé le choc face à l’Olympique Lyonnais ce samedi en conférence de presse.

Devant les médias, le technicien argentin parle de ce match qui aura lieu ce dimanche soir et se rend bien compte de l’importance de cette rencontre pour la fin de saison. « La vérité c’est que c’est un match très important. Je ne sais pas si c’est une finale mais c’est presque comme tel. Ce sont trois points très importants dans l’optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement, » résume Pochettino avant de donner les clefs de ce match. « Le plus important ce sera dans notre manière d’approcher ce match. Lyon est une bonne équipe mais nous devons nous concentrer sur nous, notre identité de jeu, plus que sur notre adversaire. Lyon est une équipe qui va de l’avant et joue bien au football. Lyon était demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. Ce sera un match très très difficile. »

Et de conclure : « Les circonstances de chaque match sont différentes. On espère que cela ne va pas se répéter demain mais on s’attend à un Lyon agressif et avec beaucoup de qualité. Les joueurs au milieu à Lyon sont de grands joueurs et ce sera difficile. Les deux équipes peuvent gagner, nous respectons Lyon mais nous allons là-bas pour ramener les trois points. » Le choc est lancé, alors rendez-vous dimanche soir à 21 heures sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon.