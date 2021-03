Ancien joueur du Paris Saint-Germain et aujourd’hui en Bundesliga dans le club du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby est contraint de déclarer forfait pour l’Euro Espoirs qui débute prochainement.

Convoqué par le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll pour la compétition, il ne pourra donc pas participer au tournoi et rejoindre ses coéquipiers. L’ailier de 21 ans est positif au coronavirus et devra donc rester à la maison pour observer une quarantaine. Une annonce faite par son club du Bayer Leverkusen qui se déplacera aussi sans lui à Berlin pour défier le Hertha dimanche en championnat. Après Jeff Reine-Adélaïde, absent depuis plusieurs semaines à cause d’une rupture des ligaments du genou, c’est au tour du joueur formé au PSG de déclarer forfait pour l’Euro Espoirs. Courage Moussa.