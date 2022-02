Bruno Salomone prévient, la grosse erreur serait de laisser Neymar au repos avant le match à Madrid.

Invité sur le plateau de L’Equipe de Greg ce vendredi, le journaliste Bruno Salomon a fait le point sur la situation de Neymar, qui a retrouvé une vingtaine de minutes de temps de jeu mardi en Ligue des champions contre le Real Madrid. Pour lui, le Brésilien va devoir enchaîner les titularisations pour prétendre à une place dans le onze de Mauricio Pochettino au match retour à Santiago Bernabeu.

« Le calendrier il est simple. Il reste trois matches au PSG avant le Real. Tu as Nantes, Saint-Etienne et Nice. Durant ces trois matches, c’est minimum 60 minutes à chaque fois pour Neymar pour être à peu près sûr qu’il puisse débuter face au Real. Dès demain, tu sors Di Maria, tu lui dis de se mettre sur le banc tranquillement et de regarder comment on fait pour jouer collectivement devant. En plus, Neymar va redonner un peu le sourire à Lionel Messi. Je pense que tout est réuni pour qu’il soit titulaire demain et qu’il enchaîne. Son dernier match avant Saint-Etienne, c’est Nantes. Ils étaient alignés tous les trois et ça avait plutôt bien tourné entre Messi, Mbappé et Neymar. »